Zu große Tore? Antwort soll mit Aufstieg folgen

Aber auch das Spiel begann schlecht. Mehrmals -6 hinten, so stand’s zur Pause 14:20 und in der 45. Minute 23:29. Doch Torfrau Nicole Ivkic, Topscorerin Luca Tesche (6) und Co. drehten noch auf. Gingen in Minute 54 erstmals in Führung – 32:31. Und feierten am Ende einen 35:32-Sieg. „Wir sagten uns in der Pause, dass wir aufholen wollen, waren eine Mannschaft und dann voller Euphorie“, freute sich Ivkic, die für das Rückspiel am Sonntag (18) am gleichen Ort vorgab: „Ich hoffe, wir starten gleich so wie in der zweiten Hälfte.“