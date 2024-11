Grazer Wortakrobaten auf Mission Titelverteidigung

Christoph Steiner und Lisa Rothhardt sind den jungen Grazer Theaterbesuchern bestens bekannt, sind doch beide Ensemble-Mitglieder im Next Liberty – und in Österreichs Poetry-Slam-Szene längst eine richtig große Nummer. Entsprechend ambitioniert gehen sie als Duo „Tommy und Annika“ (in Anlehnung an ihre Rollen im Stück „Pippi Langstrumpf“) in den renommierten Wettstreit.