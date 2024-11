„Möchte diese Kinder in zehn Jahren in NFL sehen“

In Deutschland zählte American Football zu Beginn deiner Karriere nicht gerade zu den Volkssportarten – wie darf man sich deinen Weg in die NFL vorstellen?Eigentlich war ich Schwimmer und Fußballspieler, bis ich in der Schule gefragt wurde, ob ich nicht Lust hätte, Football auszuprobieren. Ich hatte eine grobe Idee, was ich mir darunter vorstellen durfte und habe mich schnell in den Sport verliebt. Schwimmen ist ein Einzelsport, du bist mit deinen Gedanken allein, kontrollierst dein eigenes Schicksal. Im Teamsport ist das anders. Du kannst noch so talentiert sein, doch wenn dein Team nicht gut ist, bringt dir das nichts – und umgekehrt. Als ich den Sport zum ersten Mal ausprobiert habe, war ich sofort fasziniert. Als ich die Chance bekam, für das deutsche Nationalteam zu spielen, wurden mir Stipendien angeboten – all das dank der Hilfe von Menschen, die etwas in mir gesehen und sich für mich eingesetzt haben. Die Kombination aus Ehrgeiz, harter Arbeit und Leuten, die mich unterstützt haben, hat mich schließlich in die NFL geführt.