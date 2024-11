Deal mit AFBÖ! Patriots gehen rot-weiß-roten Weg

AFBÖ will Flag Football an die Schulen bringen

„Uns eint neben vielen Gemeinsamkeiten vor allem das Ziel, Begeisterung für American Football zu wecken. Mit Flag Football als olympischer Disziplin bei den Spielen in Los Angeles 2028 bietet sich mit Unterstützung der New England Patriots die großartige Gelegenheit, verstärkt Flag Football an Österreichs Schulen zu bringen. Und wer den Patriots bei ihren Heimspielen zusieht, wird sofort Österreichs Farben auf ihren Schultern erkennen. Es passt also alles für eine erfolgversprechende Kooperation“, so Eschlböck weiter.