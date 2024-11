Schräge Schnäppchen: Kein Chanel in Post-Packerl

In der Millennium City in Wien hat ein außergewöhnlicher Pop-up Store die Aufmerksamkeit der Stadt auf sich gezogen. Der Clou? Verlorene Pakete, die an ahnungslose Käufer verkauft werden – und das zu einem Preis, der an ein Glücksspiel erinnert. Die Schlangen vor dem Geschäft sind lang, und die Neugierde ist groß: Was verbirgt sich hinter diesen mysteriösen Kartons? Ein Abenteuer oder doch nur Enttäuschung?