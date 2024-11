F1: Monaco zahlt das Doppelte, um dabei zu bleiben

Sehr beliebt

Der Große Preis im Fürstentum wurde 2024 von 70 Millionen Menschen weltweit angesehen, es war das Rennen mit der dritthöchsten Zuschauerzahl aller Zeiten in den USA, heißt es in einer Erklärung der Formel 1. Der Monaco-Grand-Prix sei das „wichtigste Sportevent“ in Monaco und ziehe jährlich „Hunderttausende“ Zuschauer an sowie „Millionen TV-Zuschauer weltweit“.