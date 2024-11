Sensation perfekt! Vonn zurück im Ski-Zirkus

Vonn, die 2019 ihre Karriere beendet und in den vergangenen Jahren immer wieder mit mehreren Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte, schließt auch einen Antritt bei den Olympischen Spielen 2026 in Cortina d‘Ampezzo nicht aus. „Ich habe es immer genossen, in Cortina Rennen zu fahren, und ich habe in Cortina viel Erfolg gehabt. Ich weiß nicht, was die nächsten Monate und die nächsten eineinhalb Jahre für mich bereithalten.“, so die Olympiasiegerin von Vancouver 2010. Erst im April hatte sie sich einer Operation unterzogen, ihr künstliches Knie-Gelenk erlaubte ihr vor wenigen Wochen erstmals wieder schmerzfreie Schwünge im Schnee – so etwa in Sölden, wo sie gemeinsam mit ihrem ehemaligen Trainer Chris Knight am Tiefenbachferner gesichtet wurde.