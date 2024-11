Heli-Einsatz: Motorradfahrer (17) krachte in Auto

In den Straßengraben geschleudert

Der 17-Jährige krachte gegen die linke Vorderseite des Pkw. Das Motorrad wurde in den Straßengraben geschleudert und der Lenker kam auf der Straße zu liegen. Sofort musste der junge Mann erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 12 mit schweren Verletzungen in die Kinderklinik Graz geflogen werden. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.