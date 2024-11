Schneekanonen sichern Start in Wintersaison

Er hat am Donnerstag in Murau den „Mur-Mürz Top Skipass“ präsentiert. Von der Turracher Höhe bis zum Stuhleck kann man nun schon in 15 Skigebieten mit einer Karte fahren – insgesamt warten 96 Seilbahnen und 278 Pistenkilometer. Infos unter skiberge.at.