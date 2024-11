„Rock“ ist die Geheimwaffe der Handballerinnen

„Ich habe ihnen gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man als Team auftritt. Eine Mannschaft besteht aus vielen verschiedenen Charakteren. Aber wenn man an einem Strang zieht, kann man vermeintlich Unmögliches wahr machen.“ Meint Franz Müllner zu den österreichischen Handballerinnen, die am 28. November in Innsbruck gegen die Slowakei in die Heim-EURO starten. In eine, die mit 24 teilnehmenden Mannschaften die größte aller Zeiten ist – und eine, in der man mit Gruppenplatz zwei die Qualifikation für die Wiener Stadthalle schaffen will.