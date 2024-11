Italiens Staatschef verbittet sich Kritik von Musk

„Italien ist ein großartiges, demokratisches Land und kann auf sich selbst aufpassen“, schrieb Mattarella am Mittwoch. Wer – wie Musk – eine „wichtige Regierungsfunktion“ in einem befreundeten und verbündeten Staat übernehmen solle, „muss dessen Souveränität respektieren und kann es sich nicht zur Aufgabe machen, ihm Anweisungen zu erteilen“, hieß es in einer diplomatisch formulierten Rüge in Richtung Musk, der unter der künftigen US-Administration unter Präsident Donald Trump für effizientes Regieren zuständig sein soll.