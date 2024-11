„Vielleicht bin ich einfach nicht so sozial“

Im Vergleich zu früheren Phasen in seiner Karriere sei er nun woanders, was seinen Platz im Leben betrifft. Mit der Geburt von Emil im Sommer 2023 taten sich neue Blickwinkel auf. „Für mich hat sich nicht viel verändert, aber die Perspektive auf Risiko hat sich ein bisschen verändert“, sagte er. „Ich mache mir unheimliche Sorgen, dass ihm etwas zustoßen könnte. Ich bin nicht mehr so besorgt, was mit mir passieren könnte.“ Dementsprechend vorsichtig wolle er bei der skifahrerischen Erziehung vorgehen. „Ich sehe keinen Weg, dass er in diesem Winter Ski fährt“, stellte Kristoffersen klar.