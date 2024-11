UBSC-Sieg hätte gleich den doppelten Wert

Nach einer Reform ist der Tabellenplatz in der laufenden Superliga zusätzlich nämlich auch wichtig für den Cup. Nachdem man alle zweitklassigen Vereine im neuen Modus aus dem Bewerb gestrichen hat, spielen sich die Superliga-Klubs den Weg zum Pokal untereinander aus. Die Top-Fünf der Liga nach elf Runden (Hinrunde) sind fix im Viertelfinale, die drei offenen Plätze werden in einem Play-in ausgespielt. UBSC spitzt heuer ganz besonders auf den Cup, da das Final-Four Mitte Jänner ja im heimischen Sportpark ausgetragen wird. „Obwohl ich nicht nachvollziehen kann, warum man die unterklassigen Vereine gestrichen hat“, übt UBSC-Chef Michael Fuchs doch auch Kritik. „Wir kämpfen um Medienpräsenz, in den westlichen Bundesländern gibt es keine Superliga-Klubs. Hier schadest du deinem eigenen Produkt“, so Fuchs vor dem ORF-Livespiel gegen St. Pölten.