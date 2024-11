Winterzauber in Finnland

Knackend krächzt der Schnee bei jedem Schritt unter den gefütterten Winterstiefeln. Minus 17 Grad zeigt das Thermometer an, während mitten in der Polarnacht am pechschwarzen Himmel eine Metamorphose einsetzt. Zu den Sternen scheint sich anfangs ein grauer Wolkenschleier zu gesellen, der schleichend mintgrüne Töne anstimmt.