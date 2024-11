Bürger erteilten Fußgängern in Krems eine Absage

Die idyllische Altstadt der Kremser Katastrale Stein ist für viele das wahre Tor zur Wachau. Doch wie in vielen anderen Orten liegt der historische Kern näher an der Bundesstraße als am blauen Strome. Im Gemeinderat wurden darum Pläne erarbeitet, um das Zentrum näher an den Fluss zu rücken.