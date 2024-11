Eiszauber am Mozartplatz öffnet am Donnerstag

Die Eisfläche am Mozartplatz ist täglich von 10 bis 22 Uhr bis zum 31. Jänner geöffnet. Ab 19 Uhr gibt es ermäßigte Tickets für das Eislaufen am Abend. Wer keine eigene Ausrüstung besitzt, kann sich vor Ort Eislaufschuhe und Helm ausleihen. Ein besonderer Höhepunkt der Eröffnung ist die Präsentation junger Talente des Salzburger Eisteams: Am Eröffnungstag zeigen ab 17.30 Uhr die Eiskunstläuferinnen und -läufer in einem speziellen Training ihre Fähigkeiten mit beeindruckenden Kunststücken. Das Eisteam Salzburg, in dem sowohl Anfänger als auch Profis trainieren, hat bereits zahlreiche Talente hervorgebracht, die bei Europa- und Weltmeisterschaften sowie bei den Olympischen Spielen vertreten waren.