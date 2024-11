China wirft USA Eskalation im Chipstreit vor

China reagiert scharf auf die Anordnung der USA an den taiwanischen Chiphersteller TSMC, die Lieferung fortschrittlicher Chips an einige chinesische Kunden einzustellen. „Die USA spielen die Taiwan-Karte, um die Spannungen in der Taiwan-Straße zu erhöhen“, so eine Sprecherin des chinesischen Taiwan-Büros am Mittwoch. Die Entscheidung untergrabe die Interessen taiwanischer Unternehmen.