Streit im ÖFB: Im Donnerwetter wird Lösung gesucht

Der 18. Oktober löste in Österreichs Fußball ein Donnerwetter aus, das nicht abklingen will: Jener Tag, an dem das Präsidium des Österreichischen Fußballbundes (ÖFB) die Strukturreform und die Abberufung der Geschäftsführer Thomas Hollerer und Bernhard Neuhold beschloss. Zwei Stunden vor Beginn erging ein von Ralf Rangnick versandtes Mail an alle 13 Präsidiumsmitglieder. Verbunden mit der Bitte des Teams, Neuhold an Bord zu belassen – zumal er rund um Länderspiele auch dessen Ansprechpartner in organisatorischen und finanziellen Dingen ist. Der 48-Jährige wurde am Ende dennoch wie auch Hollerer abberufen.