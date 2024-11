„Ein cooler Typ, der viel für den ÖFB gemacht hat“

In der Diskussion um die geplante Trennung von ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold hat sich Patrick Pentz auf die Seite des Mannschaftsrats der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft gestellt. David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer hatten sich am Montagabend bei einem Treffen mit ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer neuerlich massiv für einen Verbleib von Neuhold ausgesprochen, was Pentz begrüßte.