Hinteregger: „Total unnötig, passt nicht ins Bild“

Alle wünschen sich, dass das Spiel in Almaty morgen ein Selbstläufer wird wie beim 4:0 in Linz – jene Souveränität auf den Platz zu bringen, wird schwer. Alle, die mal Profis waren, wissen, dass es gegen kleine Länder auswärts immer schwierig ist, zudem weiß niemand, wie stark die aktuellen Neben-Schauplätze in den Köpfen der Spieler herumspuken.