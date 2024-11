Bitcoin prallt an Marke von 90.000 US-Dollar ab

Emden sieht in den steigenden Preisen auch ein Risiko. „Schon bald könnten Regulierungsbehörden auf den Plan gerufen werden und wieder verstärkt ein Auge auf Bitcoin und Co. werfen“, so der Experte. „Es bleibt völlig offen, wie weit Donald Trump mit Beginn seiner Amtszeit die regulatorischen Daumenschrauben tatsächlich lockern wird.“ Emden erwartet weiterhin hohe Schwankungen.