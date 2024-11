Die schöne Skandalnudel, die einen König stürzte

Auch Lola Montez schlug zu Beginn diesen Weg ein. Was sie jedoch von all ihren Berufskolleginnen unterschied, war die Tatsache, dass sie erstens eine Revolution auslöste, zweitens einen König um seinen Thron brachte und sich drittens am Ende ihres Lebens schließlich zu einer modernen Geschäftsfrau entwickelte. Die Revolution löste Lola 1848 in Bayern aus, was insofern eine Leistung war, weil die Bayern als eines der wenigen Völker in Europa im Großen und Ganzen kein Problem mit ihrem Herrscherhaus, den Wittelsbachern, hatten.