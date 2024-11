Tirol gibt Champions-League-Comeback in Polen

Nun warten im Kreis der besten 20 Klubs von Europa aber andere Kaliber. Unter anderem geht es in der Gruppe C gegen den polnischen Vizemeister und Cup-Sieger Zawiercie und Allianz Milano – und damit gegen Mannschaften aus den zwei Ländern, die in den vergangenen fünf Jahren die Sieger der Champions League gestellt haben. Dritter Gegner ist der belgische Serienmeister Knack Roeselare.