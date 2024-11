Geld fehlt! Ex-Formel-1-Fahrer droht das Aus

Auf der Suche nach Sponsoren

Das Team braucht dringend neue Sponsoren, die auch Grosjeans Zukunft sichern würden. Auch der Franzose versucht, Deals an Land zu ziehen. „Ich arbeite sehr hart daran, neue Partner für das Team zu finden. Ich denke, es ist meine Pflicht, dem Team zu helfen. An diesem Punkt stehen wir gerade“, so der 38-jährige Franzose, der seine Formel-1-Karriere nach der Saison 2020 beendet hatte und in Bahrain schwer verunfallte.