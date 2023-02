Grosjeans neues Leben: „Wenn ich tot wäre, ...“

Es war wohl der heftigste Crash, den die Formel 1 in den vergangenen fünf Jahren erlebt hat. Unmittelbar nach dem Start des Bahrain-GPs 2020 krachte Romain Grosjean mit über 200 km/h in die Streckenbegrenzung, Grosjean selbst fand sich 26 Sekunden lang in einem Inferno wieder. Der „GQ“ verriet er nun, was sich in seinem Leben seit dem Horrorcrash verändert hat.