Schilling: „Sollen private Handys nicht nutzen“

Politisch hat Schilling in Baku dennoch viel vor. Die jüngste Abgeordnete des Europäischen Parlaments, fordert gemeinsam mit weiteren EU-Abgeordneten in einem Brief die aserbaidschanische Regierung auf, ein Treffen mit den politischen Gefangenen zu ermöglichen. Derzeit befinden sich mindestens 300 Regimekritiker in Aserbaidschan in politischer Gefangenschaft.