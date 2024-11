Kunstfreunde befürchten Kulturfrevel an Mosaik

„Der Küffer-Fritz hat mich zu Lebzeiten, so in den Achtziger- oder Neunzigerjahren, ins Vertrauen gezogen und hat mich vom samstäglichen Wochenmarkt am Domplatz direkt zu seinem Kunstwerk gelotst, das er mir dann ganz stolz zeigte. Es glitzerte wunderschön in der Sonne“, schwelgt „Krone“-Leserin Monika S. in Erinnerungen. Der große Meister habe ihr versichert, dass der Entwurf von ihm stamme und dass das meterlange Kunstwerk ein anderer exakt nach seinen Vorstellungen ausgeführt habe.