Wie der Kärntner Hadn den ganzen Erdball erobert

Das Schloss Leifling thront am Plateau oberhalb der Drau in Neuhaus in der Nähe der slowenischen Grenze und Libeliče auf der anderen Seite. Im historischen Schloss aus dem 15. Jahrhundert leben vier Generationen unter einem Dach. Seit mehr als 60 Jahren wirkt die Familie Glawischnig dort im landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Betrieb. Auch 700 Schweine und 100 Rot- und Damwildtiere sind in diesem Paradies zu Hause.