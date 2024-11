Gericht legt am Klopeiner See Wasserpark trocken

Verbauungen würden schaden

Doch die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt hatte Bedenken – die nun auch vom Landesverwaltungsgericht Kärnten und vom Verwaltungsgerichtshof in Wien geteilt werden. Denn die „intensive touristische Nutzung“ hätte bereits zu einem bedenklichen Rückgang von Schilf- und Wasserpflanzenbeständen geführt; die Ufervegetation sei nur noch „relikthaft“ vorhanden. Schon kleinste Verbauungen würden dem Klopeiner See noch mehr schaden, heißt es in den Erkenntnissen.