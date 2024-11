Leitspital: Sondersitzung des Landtags ist fix

Mit der Sitzung will die Opposition bezwecken, dass die Erkenntnisse des neuen Prüfberichts öffentlich diskutiert werden. Außerdem sprechen sie sich dafür aus, einen „Plan B“ für die Gesundheitsversorgung im Bezirk Liezen zu schmieden. Die FPÖ wird im Zuge der Sondersitzung eine dringliche Anfrage an den Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) stellen. Auch die anderen beiden Oppositionsparteien (Grüne und Neos) sind gegen den Neubau in Stainach, sondern für den Erhalt der drei Standorte und den Ausbau von Rottenmann zum Leitspital.