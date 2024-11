Multitalent hebt zum letzten Flug in den Himmel ab

Unser ,Wingman’ ist jetzt in den ewigen Osten geflogen“, trauern ehemalige Co-Piloten um den verstorbenen, tollkühnen Bezwinger der Lüfte! Den Ausgang nahm sein Abenteuer in den Wolken, als sich Peter Klitsch mit zwei Freunden eine einmotorige Turboprop mietete, um am ersten Wettfliegen um die Welt teilzunehmen. „Unsere Rennroute begann 1992 in Genua und führte über Finnland, Russland, Alaska, Kalifornien, Maryland, Grönland, Shannon in Irland bis nach Cannes“, erinnerte sich der sympathische Abenteurer später immer wieder. Doch das war nur eine Facette der schillernden Persönlichkeit des „Charles Lindbergh des Kamptals“.