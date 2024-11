Salzburg wieder da! Nun müssen CL-Sternstunden her

In den ersten drei CL-Partien gegen Sparta Prag (0:3), Stade Brest (0:4) sowie Dinamo Zagreb (0:2) schwer enttäuschend, zudem in der heimischen Bundesliga seit September spielerisch schwach und nun auch noch personell stark dezimiert. Doch am Mittwoch gab’s in Rotterdam die ersten Tore und Punkte in der reformierten Champions League. Diese katapultierten die Bullen in der Tabelle zwar nicht weit nach vor, lassen die Fans aber zumindest wieder von großen Fußballabenden träumen.