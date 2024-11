Salzburg gab ein Lebenszeichen ab

Zur sportlichen Krise gesellten sich immer größer werdende Personalprobleme. Galt man vor den Duellen gegen Sparta Prag, Brest oder Dinamo Zagreb als zumindest ebenbürtig, traten Sammy Baidoo und Co. in Rotterdam erstmals in dieser Spielzeit als klarer Außenseiter an. Eine Rolle, die der Lijnders-Elf offensichtlich besser behagt. Weniger Druck, weniger Erwartungen, mehr Erfolg.