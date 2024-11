Konate erlöst Salzburg mit Doppelpack in Rotterdam

Das 1:0 fiel kurz vor der Pause: Ausgangspunkt war Feyenoord-Keeper Wellenreuther, der den Ball genau in die Beine von Baidoo spielte. Gloukh reagierte am schnellsten, schlug die Flanke in die Mitte, wo Konate völlig frei stehend einnicken konnte. Was für eine Erlösung! Mit Konates erstem Treffer in der Champions League durchbrachen die Bullen ihre Torsperre in der Königsklasse – und sie legten gleich nach der Pause nach. Wieder war es der 20-jährige Ivorer.