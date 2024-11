Vierte Auswärtsniederlage für Jakob Pöltls Raptors

Die Phoenix Suns bezwangen Miami Heat 115:112 und blieben zum sechsten Mal in Folge erfolgreich. Kevin Durant zeichnete für 32 Zähler verantwortlich. Die Golden State Warriors gewannen bei den Boston Celtics 118:112 und feierten den fünften Sieg in Serie. Stephen Curry führte die Kalifornier mit 27 Punkten an. Aufseiten des Titelverteidigers war Jayson Tatum mit 32 Zählern erfolgreichster Werfer. Die Los Angeles Lakers, die am Sonntag die Raptors empfangen, verloren bei den Memphis Grizzlies trotz 39 Punkten von LeBron James 114:131. Anthony Davis fehlte wegen einer Fersenprellung.