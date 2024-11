Schweizer Ski-Star spricht über Kampf gegen Krebs

Comeback-Pläne

Deshalb denkt der Drittplatzierte von Kitzbühel 2023 auch schon wieder an ein Comeback. „Logischerweise kann ich derzeit nicht so intensiv trainieren, wie ich das in einer normalen Saisonvorbereitung tue. Aber mit Ausnahme der letzten Woche habe ich mich seit dem Therapiebeginn viermal pro Woche für eineinhalb bis zwei Stunden auf den Ergometer gesetzt. Ich habe auch ein paar Krafttrainings absolviert.“ Schon im Dezember will Hintermann zumindest als Zaungast beim Weltcup in Gröden dabei sein.