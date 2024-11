„Verstappen beweist, dass er der Allerbeste ist!“

DEUTSCHLAND:

„Süddeutsche Zeitung“: „Aufholjagd im Regen. Weltmeister Max Verstappen gewinnt in Brasilien ein wildes Formel-1-Rennen mit Unterbrechungen und Unfällen vor Esteban Ocon und Pierre Gasly. Im Titelkampf kann er den Abstand zu Lando Norris womöglich vorentscheidend vergrößern.“

„Der Tagesspiegel“: „Max Verstappen schlägt zurück. Der Weltmeister zeigt im Regen von Sao Paulo seine Klasse. (...) Mit einer weltmeisterlichen Aufholjagd zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg nach 133 Tagen brachte sich der 27 Jahre alte Niederländer im Red Bull für die vorzeitige WM-Krönung schon in drei Wochen im Glücksspielparadies Las Vegas in Position.“