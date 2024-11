Marko staunt: „Verstappen war in eigener Welt!“

Mit seinen 81 Jahren sollte er eigentlich nicht mehr gar so leicht zu überraschen sein, sollte er eigentlich schon alles Mögliche erlebt haben, doch die große Max-Verstappen-Gala beim Grand Prix von São Paulo hat sogar Red-Bull-Zampano Helmut Marko zum Staunen gebracht! „Der war ja in einer eigenen Welt“, so der Steirer über seinen Star-Piloten …