MotoGP-Pilot flucht: „Ducati zerstört diese WM“

Dass sowohl Marc Marquez (Gresini) als auch Franco Morbidelli (Pramac) am Sepang International Circuit stürzten, später allerdings dennoch an Marini vorbeizogen, war für den 27-Jährigen ein Schlag ins Gesicht. „Immer, wenn ein Ducati-Pilot zu Boden geht und danach weiterfährt, weißt du, was dir im weiteren Verlauf des Rennens blüht. Auf der Geraden sind die beiden wie Raketen an mir vorbeigezischt, so, als kämen sie von einem anderen Planeten“, ließ Marini seinem Frust freien Lauf. „Wir müssen unbedingt auf ein höheres Niveau kommen und etwas von Ducati wegnehmen, denn auf diese Weise zerstören sie diese Meisterschaft komplett. Wir müssen uns etwas einfallen lassen.“