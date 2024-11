Zwei Neuzugänge sollen Salah-Abgang kompensieren

Vertrag bis 2029

Auch Semenyo kann in seinem Lebenslauf Länderspiel-Erfahrung vorweisen, 21 Mal kickte der 24-Jährige schon für Ghanas Auswahl. Im Bournemouth-Trikot konnte der Rechtsaußen in der laufenden Saison in zehn Spielen vier Tore sowie einen Assist beisteuern. Sein Vertrag läuft bis 2029.