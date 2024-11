Hollywood-Star dient Salzburg als Vorbild

Bullen zu Gast in Rotterdam

Will man den Funken Hoffnung auf ein Einziehen ins Play-off – dafür ist ein Platz unter den Top 24 Voraussetzung – am Leben halten, ist am Mittwoch (21 Uhr) ein Sieg bei Feyenoord Rotterdam Pflicht. Während unter Experten und Fans nur noch die kühnsten Optimisten ein Wunder in Betracht ziehen, geben sich die Salzburger (zweck)optimistisch.