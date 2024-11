Kinder fanden in Tirol mit Metalldetektor Granate

Gleich zwei Granaten wurden an diesem Wochenende in Tirol gefunden. Zunächst stießen am Allerseelentag zwei Kinder in Scheffau (Bezirk Kufstein) beim Spielen mit einem Metalldetektor auf das Kriegsrelikt. Einen Tag später fand ein 51-jähriger Einheimischer in Stanzach im Außerfern auf eine Granate.