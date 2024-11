Ein Halloween-Streich kostet Gemeinde einiges

Aber der giftgrüne Springbrunnen ist in Pörtschach kein Einzelfall. Denn erst in den Sommermonaten wurde der Mühlbach im Ortszentrum in der gleichen Farbe eingefärbt. „Damals handelte es sich um eine unbedenkliche Substanz“, so die Bürgermeisterin im Gespräch mit der „Krone“, die sich über diesen Vandalenakt ärgert. Denn immerhin sei der Brunnen Gemeindeeigentum und müsste jetzt gereinigt werden. „Dadurch entstehen unnötige Kosten, die von allen Gemeindebürgern jetzt getragen werden müssen.“