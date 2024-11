„Ich hätte ihn bereits unter Vertrag genommen“

Brasilien, die Heimat der Weltmeister Ayrton Senna, Nelson Piquet und Emerson Fittipaldi, hat derzeit keinen Fahrer in der Formel 1. Doch der 20-jährige Gabriel Bortoleto klopft heftig an die Türe. Der junge Mann aus São Paulo hat im vergangenen Jahr die Formel 3 gewonnen und ist aktueller Leader in der Formel 2. Einen gewichtigen Fürsprecher hat Bortoleto auch bereits in Person von Max Verstappen: Der Niederländer würde ihn schon 2025 in ein Formel-1-Cockpit setzen.