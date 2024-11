Die Edlseer und Boney M. heizen in der Hofburg ein

Der Steirerball schafft es auch heuer wieder zu überraschen: Am Höhepunkt zu Mitternacht kommt 70er-Jahre-Stimmung auf. Mit zeitlosen Klassikern von Boney M. wie „Daddy Cool“ und „Rivers of Babylon“ wird in der Disco ordentlich eingeheizt. Es ist nur ein kleiner Ausschnitt des bunten Musikprogramms, das für den Steirerball am 10. Jänner vorbereitet wurde. Der Bogen wird von der Musikkapelle bei der Eröffnung über Klänge aus der Gastregion Oststeiermark bis zu Party-Hits gespannt.