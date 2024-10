NBA: „Schmerzliche Niederlage“ für Jakob Pöltl

Toronto hatte sich früh einen 23-Punkte-Rückstand eingehandelt, nach dem 28:51 in der 17. Minute jedoch zurück ins Spiel gefunden. Dass es nicht für den Sieg reichte, lag auch an der „zweiten Garnitur“ der Hornets. Die Reservisten der Gastgeber aus North Carolina zeichneten für insgesamt 72 Punkte verantwortlich. In Abwesenheit des verletzten Scottie Barnes (Bruch des rechten Augenhöhlenknochens) waren RJ Barrett (31) und Gradey Dick (30) die besten Werfer der Raptors, die am Freitag die Los Angeles Lakers empfangen.