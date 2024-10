Warum die Patienten im Container untersucht werden

Das in die Jahre gekommene CT-Gerät in der Klinik Oberpullendorf wird Mitte November abgebaut, das neue geht Anfang Dezember in Betrieb. Für eine Übergangslösung ist gesorgt. Durch einen Sondertransport wurde der mobile CT der Firma Siemens angeliefert. Ein Kranwagen hob das Gerät auf seinen Platz. Für die Patienten ändert sich nichts: Sie nehmen vor der Untersuchung, wie gewohnt, im Ambulanzbereich der Radiologie Platz. Nach dem Aufrufen fährt man dann, begleitet von medizinischem Personal, mit dem Lift einen Stock hinunter, um zum mobilen CT zu gelangen, der in einem Container vor der Klinik untergebracht ist.