UEFA: Eine Milliarde Euro für den Frauenfußball

Die UEFA hat am Mittwoch ein langfristiges Investment in den Frauenfußball angekündigt. „Zwischen 2024 und 2030 werden wir eine Milliarde Euro an Wettbewerbseinnahmen und Investitionen für Frauenfußball-Initiativen bereitstellen, die Basis- und Entwicklungsprojekte der Nationalverbände unterstützen und unsere Bewerbe transformieren“, teilte die Europäische Fußball-Union in einer Mitteilung mit. Der Sport solle in den nächsten sechs Jahren auf eine neue Stufe gehoben werden.