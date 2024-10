ÖFB-Damen siegen und stehen im EM-Play-off-Finale

Die Polinnen bezwangen Rumänien in Gdansk mit 4:1, nachdem sie das Hinspiel knapp mit 2:1 für sich entschieden hatten. Herausragend war Stürmerin Ewa Pajor mit einem Doppelpack. Gegen Pajor und Co. hatte sich Österreich in der Gruppenphase zweimal mit 3:1 durchgesetzt. In der Innviertel Arena rückte ÖFB-Kapitänin Sarah Puntigam nicht nur wegen ihres 150. Länderspiels in den Mittelpunkt. Die 32-jährige US-Legionärin krönte ihr Jubiläum auch mit einem Elfmeter-Doppelpack (62., 74.). Es waren ihre Länderspieltore 23 und 24, fünf davon gelangen in der laufenden EM-Qualifikation, eines davon auch im Hinspiel vom Punkt in Slowenien.