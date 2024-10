Zwei Verletzte nach Crash zwischen Pkw und Rad

Im Kuchler Ortsteil Jadorf kollidierte gegen Mittag des heutigen 28. Oktober ein 84-jähriger Pkw-Lenker mit einer 66-jährigen Radfahrerin. Die beiden Einheimischen verletzte sich unbestimmten Grades. Sie begaben sich in ärztliche Behandlung. Die beiden Alkotests verliefen negativ. Am Pkw und am Fahrrad entstand Sachschaden.